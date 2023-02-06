Мутко: новая трамвайная линия в Петербурге улучшит качество жизни 13 млн горожан

Прошла рабочая встреча генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Стороны обсудили проект модернизации транспортной инфраструктуры города: строительство трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Для этого город намерен получить льготное финансирование за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ — более 17 млрд рублей.

Виталий Мутко назвал Санкт-Петербург сильным партнером Института развития в плане реализации социально значимых проектов. — Совместная работа над новой трамвайной линией — это возможность развития транспортной инфраструктуры не только уже существующих, но и молодых районов. Это значимое городское событие повысит мобильность и упростит логистику многих тысяч петербуржцев. А льготное финансирование в рамках концессии — это отличный пример эффективного частно-государственного партнерства.

ДОМ.РФ готов и дальше сотрудничать с городом для реализации масштабных инвестиционных проектов, — сообщил гендиректор ДОМ.РФ. Кроме трамвайной линии планируется возвести три моста, четыре путепровода, остановочные павильоны, конечные маршрутов и закупить 22 низкопольных вагона, а также построить трамвайное депо. Сама линия будет протяженность 21 км. Она свяжет развивающихся районы на юге Петербурга. Потенциальный пассажиропоток: 13 млн человек в год.

Концессионер проекта «БалтНедвижСервис» готовит площадку для стартового отрезка линии — от метро «Купчино» до поселка Шушары. В строительстве заняты более 1500 человек. Проект обеспечит заказами предприятия из ряда смежных отраслей и IT-сферы. Завершить строительства планируется в 2025 году.