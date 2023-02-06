На месте крушения беспилотника ВСУ в российском регионе обнаружили авиабомбу
Фото: REUTERS
На месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой обнаружили авиабомбу ОФАБ-100-120. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, бомба могла не сработать в связи с низкой высоты полета беспилотника.
Согласно данным открытых источников, внутри осколочно-фугасной бомбы такого типа размещается 46 килограммов взрывчатого вещества, а снаряд при весе 133 килограмма достигает 130 сантиметров в длине и 27 сантиметров в диаметре.
Сообщается, что данная авиабомба была предназначена для уничтожения артиллерии, минометов, легкой бронетехники, а также живой силы.
Канал также сообщил, что взорвавшийся беспилотник относится к советской модели Ту-141 «Стриж». Согласно приведенным данным, в Советском Союзе данный дрон задумывался как ударный беспилотник, но на Украине его переделывают в дрон-камикадзе.
Напомним, в минувшую среду, 1 февраля, российские системы ПВО сбили девять украинских беспилотников.
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