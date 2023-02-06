В Сирии зафиксированы новые подземные толчки Фото: REUTERS

В некоторых регионах Сирии зафиксированы новые подземные толчки, сообщили местные СМИ.

По информации агентства SANA, подземны толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других провинциях Сирии.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным министерства здравоохранения Сирии, количество жертв в результате землетрясения достигло 371 человека.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции из-за землетрясения погибли 912 человек. По словам политика, в разных городах страны обрушились 2 818 зданий. Как отметил турецкий лидер, это землетрясение стало крупнейшим в Турции с 1939 года.

Россия готова отправить спасателей в Сирию и Турцию для помощи в ликвидации последствия разрушительного землетрясения в республиках, что обозначено на политическом уровне. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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