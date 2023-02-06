В Китае уличили США в попытке ослабить Россию через ситуацию на Украине

Планы США по конфискации российских активов подрывают доверие к Вашингтону в мире Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пытаются провернуть политический трюк с передачей российских активов Киеву, чтобы ослабить Россию и прокормить американский военно-промышленный комплекс. Об этом говорится в публикации китайского издания Global Times.

По оценке журналистов, Вашингтон намеревается передать Киеву российские средства, чтобы тут же их забрать себе в качестве платы за поставки вооружений.

"С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию", - говорится в публикации.

В Китае полагают, что незаконные действия Вашингтона показывают миру "истинное лицо" США, что подрывает доверие к стране и усилит процесс "дедолларизации".

Как ранее писал сайт KP.RU, китайские журналисты пришли к выводам, что Запад во главе с Соединенными Штатами нарушают допустимые границы военной помощи Киеву, и это угрожает эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны. Эксперты полагают, что поставка дальнобойных ракет может привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля.

Напомним, представитель Минюста США Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон планирует начать передачу части замороженных на Западе российских активов Украине.

Отметим, что после начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на РФ, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Киевский режим настаивает на том, чтобы эти средства были переданы Украине.