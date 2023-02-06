Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Модернизация Томь-Усинской ГРЭС повысит надежность энергоснабжения юга региона

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе завершен первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС. Обновление важного энергетического объекта обеспечит стабильное снабжение электричеством южных районов региона. В реконструкцию инвестировано 4,1 млрд рублей. В планах энергетиков – связать ГРЭС с Новокузнецком, чтобы напрямую подавать тепло в дома жителей города.

«Мы поэтапно реконструируем Томь-Усинскую ГРЭС. Сейчас полностью обновлен один блок. Поставили все российское оборудование: реконструировали котел, заменили генератор, - рассказал глава Кузбасса Сергей Цивилев. - Также мы рассматриваем еще один проект вместе - связать энергомостом Томь-Усинскую ГРЭС и Новокузнецк, чтобы подавать тепло в город напрямую с этой электростанции. Именно таким образом уже налажена централизованная подача тепла и горячей воды с Беловской ГРЭС в центр Белова. Это позволит закрыть большое количество малоэффективных котельных, которые вредят экологии».