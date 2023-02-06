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НовостиЗвезды6 февраля 2023 12:03

"Аватар 2" обогнал "Титаник" по мировым кассовым сборам

Сборы превысили 1,5 млрд долларов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вторая часть "Аватара" вышла в тройку лидеров по кассовым сборам

Вторая часть "Аватара" вышла в тройку лидеров по кассовым сборам

Фото: Кадр видео

Вторая часть фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона обошла "Титаник" по кассовым сборам, став третьей в истории мирового кинематографа картиной по этому показателю. Об этом сообщает Deadline.

Кассовые сборы "Аватар: Путь воды" превысили 1,53 млрд долларов. Больший доход в кинотеатрах дали только "Мстители: Финал" (1,9 млрд) и первая часть "Аватара" (2,1 млрд).

Как ранее писал сайт KP.RU, семейная комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко по мотивам сказок писателя Эдуарда Успенского побила рекорд "Холопа", став самым кассовым российским фильмом в истории проката.

Роли в фильме "Чебурашка" исполнили актеры Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и Елена Яковлева, а главный герой — создан при помощи компьютерной графики.