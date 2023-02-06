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НовостиПолитика6 февраля 2023 12:07

Путин наградил артиста Сергея Пуспекалиса орденом Мужества посмертно

Актер погиб в сентябре прошлого года в ДТП
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Актер Сергей Пуспекалис Фото: кадр из фильма

Актер Сергей Пуспекалис Фото: кадр из фильма

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно артиста и режиссера Сергея Пуспекалиса.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Пуспекалиса Сергея Витауто», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт KP.RU, актер Сергей Пуспекалис погиб 20 сентября 2022 года. Он разбился в страшном ДТП, когда перегонял бронемашину в Донецк для ополченцев.

Артист часто играл в военных картинах. Пуспекалис известен по таким фильмам, как «Битва за Севастополь», «Жизнь и судьба», «Алекс Лютый», «1941. Крылья над Берлином». Последней работой для него стала роль в проекте Игоря Угольникова «Позывной «Журавль», который был посвящен событиям Великой Отечественной войны.