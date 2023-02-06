Слабые подземные толчки после турецкого землетрясения зафиксировали в Северной и Южной Осетии, Чечне и Грузии Фото: Михаил ФРОЛОВ

После турецкого землетрясения слабые подземные толчки были зафиксированы в Северной и Южной Осетии, Грузии, Чечне. При этом люди ничего не почувствовали, сообщил представитель Северо-Осетинского филиала Единой геофизической службы РАН.

- Мы вообще в принципе фиксировали все, что произошло в Турции. И на территории России тоже после землетрясения активизировалась обстановка. Просто они незначительные ... Мы фиксируем по всему Кавказу, ... в Грузии произошли, в Южной Осетии, ... в Чечне и Северной Осетии, - рассказал РИА Новости собеседник.

Тем временем, общее число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек. На юге Турции землетрясения продолжаются до сих пор. Спасатели разбирают завалы от рухнувших многоэтажек. Президент Эрдоган заявил, что Анкара получила предложения от 45 стран по оказанию помощи после сегодняшних природных катаклизмов.