Пекин признал китайским аэростат над Латинской Америкой

Аэростат над Латинской Америкой также оказался китайским Фото: REUTERS

Аэростат над Латинской Америкой также принадлежит Китаю. Об этом заявили в министерстве иностранных дел (МИД) КНР в ответ на запрос американского телеканала CNN.

Как следует из представленных Пекином сведений воздушный шар серьезно отклонился от курса из-за неблагоприятных погодных условий. Аналогичным образом китайские власти объяснили появление другого аэростата над Соединенными Штатами.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Пентагона Ллойд Остин выступил с заявлением о том, что китайский аэростат, который сбили американские военные по поручению американского президента Джозефа Байдена, вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США.

Напомним, в МИД Китая объяснили, что замеченный над США гражданский аэростат используется в научных целях. По версии китайского дипломатического ведомства, шар серьезно отклонился от маршрута из-за ветра.