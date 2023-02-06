Российские военные уничтожили украинскую станцию наведения ЗРК С-300 в Харьковской области

Точным ударом украинская станция наведения ЗРК С-300 уничтожена Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вооруженные силы России нанесли удар по украинской многоканальной радиолокационной станции наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ в понедельник, 6 февраля 2023 года.

В ведомстве уточнили, что оборудование противника находилось в районе населенного пункта Великий Бурлук. Точным попаданием оно уничтожено.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российские военные впервые с начала спецоперации уничтожили зенитный ракетный комплекс NASAMS в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, в середине января армия России ликвидировала две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.