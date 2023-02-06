Боррель предсказал России ежедневные потери в 300 миллионов евро из-за нефтяных санкций Фото: REUTERS

Россия будет ежедневно терять по 300 миллионов евро в связи с санкциями Евросоюза против российских нефти и нефтепродуктов, полагает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В статье для газеты La Vanguardia он заявил, что российская нефть продается со скидкой в 40 долларов по отношению к нефти марки Brent, поэтому «ежедневные доходы РФ от продажи энергоносителей после вступления в силу последних, как ожидается, сократятся с 800 до 500 миллионов евро».

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе указывается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие «потолка» нефти. Исключения из правила допустимы только с особого разрешения президента страны.

В субботу, 5 февраля, вступило в силу решение ЕС, группы стран G7 и Австралии по потолкам цен на российские нефтепродукты, которые перевозятся морским путем.