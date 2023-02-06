"Бежали в тапочках с детьми на руках": Что происходит после землетрясений в Турции в превратившихся в руины городах

Что происходит после землетрясений в Турции Фото: REUTERS

В ночь на 6 февраля в Турции и в Сирии произошло сильнейшее землетрясение. Эксперты уже оценили мощность подземных толчков, она составила более 7 баллов. Позже произошло еще два новых землетрясения.

Из-за природного катаклизма во многих городах разрушились дома, а под завалами оказались люди.

Как удалось выяснить KP.RU у жителей Турции, все началось глубокой ночью

- Мы проснулись в 4:30 утра от того что наша кровать ходила ходуном, как в поезде. ... Я подумала, что муж двигает ее зачем-то. А он сам в полудрёме. Мы поняли, что началось землетрясение. Решили пойти на улицу, в подъезде было много народу. Люди спускались пешком из квартир, чтобы не ехать на лифте. Кто-то выбегал из дома прямо в тапочках с детьми на руках, завернутых в одеяла, - рассказывает KP.RU Анастасия из Мерсина.

Также очевидец рассказал, что людям пришлось развести костер для тепла. Для огня "кто-то даже стулья притащил деревянные".

В городе в основном люди "на суете", работают спасатели, сотрудники полиции и медики. От стихии многие и вовсе вынуждены бежать прочь из городов, в надежде укрыться там, где меньше высоток.

- Много людей из района, бросив вещи в машину, уехали в разных направлениях. ... среди (разрушенных зданий) были и 11, и 14 и 17-этажки. ... обвалилось ещё одно здание рядом с руинами и жертвами первого землетрясения, - рассказывает Анна из города Адана (около 300 км от эпицентра).

Еще один россиянин Роман рассказал, что город, в котором он находится Антакья, практически разрушен.

- Землетрясение в Антакье разрушило весь город, включая дом моих близких. Они успели выбежать, но сейчас находятся на улице, скоро сядут телефоны, останутся без связи, так как электричества рядом нет, - делится мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Москвы несут цветы к посольству Турции в знак скорби по жертвам землетрясения, которое произошло на территории страны. Из-за природного катаклизма разрушены сотни зданий, движение на некоторых дорогах остановлено, продолжаются спасательные работы. Землетрясение ощущалась и в соседних с Турцией странах: в Сирии и Ираке. В настоящий момент нет никаких сведений о пострадавших в результате землетрясения россиянах.

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