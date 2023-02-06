Умер Виктор Цымбал, заслуженный артист России

Виктор Цымбал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 73 лет умер Виктор Цымбал - актер театра и кино, заслуженный артист России, помощник худрука Российского академического Молодежного театра (РАМТ). Он скончался 6 февраля 2023 года.

- 6 февраля ушел из жизни Виктор Александрович Цымбал, который около 40 лет проработал в РАМТе. ... Ему удавалось мастерски сочетать административную и актерскую деятельность, быть другом и наставником для каждого актера труппы, радовать зрителей новыми яркими, цельными образами, - рассказали ТАСС в пресс-службе РАМТ.

Прощание с Виктором Цымбалом будет объявлено позже.

напомним, Цымбал родился 27 марта 1949 года. В 1971 году он окончил Омскую драматическую студию, а позже получил образование в ГИТИСе. С 1981 года работал в РАМТе. За эти годы он исполнил десятки ролей. Также он снимался в таких картинах как "Борис Годунов", "Серп и молот", "Линия защиты", "Гоголь. Ближайший" и других.