В Карелии попавший машину пешеход заплатил водителю за ДТП

ДТП произошло в Петрозаводске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Удивительно, но в Карелии попавший под машину пешеход заплатил компенсацию водителю. Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в минувшее воскресенье, 5 февраля, в столице республики Петрозаводске. Инцидент попал на камеры уличного наблюдения.

- На кадрах видно, как пешеход переходит дорогу по «зебре». Затем мужчина решил побежать обратно, но уже на «красный» сигнал светофора, - пишет «КарелИнформ».

«Маневр» мужчины оказался неожиданным для водителя, который сбил пешехода. Удар пришелся на правый борт машины. Человек отлетел в сторону, упав на асфальт. Но потом встал и подошел к водителю.

Известно, что участники ДТП решили не вызывать полицию. Пешеход признал свою неправоту, написал расписку автовладельцу, что не имеет к тому претензий. А потом заплатил пять тысяч рублей в качестве компенсации за сломанное зеркало.

Как отмечают очевидцы происшествия, пешеход был в возрасте.