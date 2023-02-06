Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Оренбурге при пожаре в жилом доме погиб 64-летний пенсионер. Возможной причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Об этом сообщает со ссылкой на региональное МЧС портал 56orb.ru.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило накануне, 5 февраля, в 22:46. Горел жилой дом в переулке Горный города Оренбурга.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные расчеты смогли локализовать возгорание в 23:02. Примерно через час, в 23:50, огонь ликвидировали полностью.

В пресс-службе областного МЧС рассказали о погибшем мужчине 1958 года рождения. Его тело обнаружили в кухне горевшего дома.

По предварительным данным, пожар мог случиться из-за непогашенной сигареты. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек и 3 единицы техники от МЧС России по Оренбургской области.