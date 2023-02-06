Американский разведчик Риттер заявил о провале плана США по ослаблению власти Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План Соединенных Штатов по ослаблению власти президента России Владимира Путина провалился, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

В эфире YouTube-канала Judging Freedom разведчик заявил, что Белый дом для ослабления российского лидера хотел использовать конфликт на Украине, однако «можно сказать, что Путин стал даже сильнее». По мнению военного, «Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию».

Кроме того, отметил Риттер, Россия приобрела еще большую силу в военном отношении, тогда как позиции стран НАТО ослабли. Как считает американский разведчик, во многом это произошло из-за действий США.

Как писал сайт KP.RU, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва на данный момент не ведет диалог с Вашингтоном по ситуации на Украине.

До этого появилась информация о том, что глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждал с представителям Украины мирный план президента США Джо Байдена, согласно которому Киев должен передать Москве контроль на 20% территории страны, а российская сторона завершила бы спецоперацию, однако таких договоренностей достигнуть не удалось.