Племянник Кеннеди Роберт заявил, что деньги для Украины не покидают США

Племянник экс-президента США Кеннеди Роберт заявил, что США направляют деньги для Украины американским подрядчикам Фото: REUTERS

Деньги, которые США выделили в помощь Украине, не покидают Штаты, а направляются военным подрядчикам, заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Роберт Кеннеди.

"Мы отдали 100 миллиардов Украине. Куда идут эти деньги? Они направляются в Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединенные Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", - сказал Кеннеди в интервью видео-шоу Кима Айверсена.

По его словам, это запустило инфляцию в США. Кеннеди утверждает, что власти "напечатали" 16 трлн долларов в период локдаунов с COVID-19, а также 100 млн в поддержку Украине, однако для Киева средств не оказалось, поэтому направили суммы из налогов американцев.

Тем не менее, конгрессвумен США от Республиканской партии Лорен Боберт призвала провести полный аудит выделенных Украине средств на фоне волны отставок украинских чиновников по коррупционным делам.

"Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом Украине, сейчас!" - говорится в посте.