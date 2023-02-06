Шойгу поручил российской группировке войск в Сирии помочь в ликвидации последствий землетрясения

Шойгу поручил российской группировке войск в Сирии оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему российской группировкой войск в Сирии помощь в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в арабской республике в понедельник, 6 февраля.

Как отмечается в Telegram-канале Минобороны РФ, российским Центром по примирению враждующих сторон развернуты в шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша.

Кроме того, сформированы десять отрядов из числа военнослужащих совместной группировки сил России и Сирии. Они разбирают завалы, ведут поиск пострадавших и оказывают медицинскую помощь в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. К работам привлечены более 300 военных, уточнили в ведомстве.

В российском Минобороны добавили, что на авиабазе «Хмеймим» создана и мобильная группа российских военных медиков, а также развернуты четыре пункта приема донорской крови и совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, помогающих сирийской стороне.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимира Путин предложил лидеру Сирии Башару Асаду помощь в ликвидации последствий землетрясения в арабской республике.

Тем временем число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1498 человек. В Сирии количество жертв достигло 430.

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