Bloomberg: США рассматривают введение 200-процентной пошлины на алюминий из России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты на этой неделе рассматривают возможность введения 200-процентной пошлины на российский алюминий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что данная мера приведет "к практически полному прекращению импорта этого металла из РФ в США". Bloomberg также уточняет, что российский алюминий составляет порядка 10% американского импорта.

Еще в прошлом году в администрации США рассматривают возможность введения полного запрета на поставку алюминия из России. Тогда отмечалось отметили, что такой шаг будет иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

Также СМИ писали, что Россия является вторым в мире после Китая производителем алюминия, который имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности.

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