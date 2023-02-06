Экс-Генпрокурор Скуратов объяснил, какие меры ждут очерняющих Родину россиян

Экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов предложил изымать имущество и отзывать прошлые заслуги у критикующих из за границы Россию граждан Фото: Иван МАКЕЕВ

В России существуют законодательные нормы, которые не позволяют "порочить честь родины" в текущей политической ситуации, соответственно депутаты думают над мерами пресечения для граждан, "действующих на грани". О возможных санкциях в отношении уехавших граждан, которые критикуют Россию из за границы, рассказал "Комсомольской правде" экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов.

"Опять же, и здесь есть нормы Конституции, закрепляющие свободу слова, право на распространение и передачу информации. Но, в то же время, это не означает, что можно говорить все, что угодно", - сказал Скуратов, отметив, что в соответствии с законными нормами Госдума будет принимать соответствующие меры.

Он привел ряд статей Конституции, которые запрещают пропаганду или агитацию, а также превосходство, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Помимо этого он упомянул законы о противодействии экстремизму и демонстрации нацистской символики.

"Может быть, Дума решится на то, чтобы в некоторые указанные мной статьи все же ввести в качестве меры ответственности конфискацию имущества, о которой говорится в предложениях", - отметил бывший силовик.

По его словам, все будущие санкции необходимо производить на законных основаниях, то есть "через возбуждение уголовных, административных дел, через судебные решения об изъятии имущества".

Помимо имущественных санкций, Скуратов отметил, что в качестве меры наказания стоит рассмотреть и отзыв титулов и наград у россиян, критикующих повестку страны.

"И не делать из наших бывших популярных деятелей - священных коров. То есть, не надо, учитывая их прошлые заслуги, закрывать глаза на возможности нашего законодательства в плане привлечения их к ответственности", - подчеркнул Скуратов.

Напомним, в российской Госдуме намерены оценить предложения о возможных мерах наказания для уехавших за границу граждан РФ, которые допускают высказывания, дискредитирующие Российскую Федерацию.

Среди поступивших от депутатов предложений не только идея о конфискации имущества. Выступающих против России релокантов предлагают лишать званий. Также предлагается запретить им распространять контент в русском сегменте интернета.