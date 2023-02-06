В турецком порту Искендерун начался сильный пожар после землетрясения Фото: кадр из видео

В порту Искендерун в Турции начался сильный пожар после землетрясения, произошедшего в республике в понедельник, 6 февраля.

Как передает газета Sabah, огонь распространился на грузовые контейнеры, расположенные в порту. Над самим портом поднялся густой столб черного дыма высотой в несколько метров.

Напомним, число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1498 человек. В Сирии количество жертв достигло 430.

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил ему соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и предложил помощь в ликвидации последствий стихии.

Между тем российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии развернуты шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша. Кроме того, сформированы десять отрядов из числа военнослужащих совместной группировки сил России и Сирии. Они разбирают завалы, ведут поиск пострадавших и оказывают медицинскую помощь в районах, подвергшихся наибольшему разрушению. К работам привлечены более 300 военных.

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