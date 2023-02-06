Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Фото: REUTERS

На Украине сразу в нескольких областях вечером 6 февраля 2023 года была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Так, сирены звучали в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого сообщалось, что воздушная тревога вновь была объявлена в трех регионах Украины - Днепропетровской, Полтавской и Харьковской. Местные власти рекомендовали населению не покидать укрытий.

Также в конце января сразу в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Николаевской и Одесской областях на юге страны. Тем временем, местные власти в своих Telegram-каналах предупреждали жителей об опасности, призывая оставаться в безопасных местах или укрытиях.

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