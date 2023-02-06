Кожевников прокомментировал участие сына Овечкина в мастер-шоу Матча звезд НХЛ Фото: REUTERS

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» участие старшего сына н капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Сергей Овечкин совместно со своим отцом, а также капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выкатились на ворота в ходе мастер-шоу втроем, а бросок нанес четырехлетний Овечкин.

«Сделали для сына, для великого игрока действующего, который борется за рекорд НХЛ. Такие нападающие - самые главные. Ну, попробовали, как это будет смотреться. Первый раз же такое. Конечно, это показатель статуса Овечкина - сто процентов!», - заявил Кожевников.

Как писал Life.ru, сын Овечкин переиграл канадского голкипера Роберто Луонго, который завершил свою карьеру в 2019 году и был специально приглашен на звездный уик-энд.

При этом, как сообщал RT, бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек раскритиковал НХЛ за участие звездном уик-энде четырехлетнего сына Сергея Овечкина, заявив, что лига «опустилась на самое дно», позволив ему выйти на лёд.