Российские ученые разработали сыр от простуды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Российского биотехнологического университета (Росбиотех) создали сыр с ягодами черноплодной рябины, помогающий защитить организм от простудных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщил в Росбиотехе.

«Функциональный продукт, за счет разработанной технологии он максимально обогащен витамином С и всеми витаминами, которые содержатся в черноплодной рябине. Он помогает защищать организм от простудных заболеваний», - сказала директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова, отметив, что у данного сыра «совершенно уникальный вкус».

Как отмечается, микроэлементы и минералы в черноплодной рябине представлены практически в полном составе, в том числе магний и кальций, железо и фтор, калий и молибден. Кроме того, плоды черноплодки богаты витаминами А, К, Е и С.

Ранее специалисты Росбиотеха разработали черный мраморный. Как писал Life.ru, такой сыр помогает восстановлению работы ЖКТ и выведению токсинов.

Кроме того, эксперты Росбиотеха создали рецепт полезного печенья с добавками из растительного сырья. Как сообщал ФАН, за счет добавок из растительного сырья, печенье получило функциональное назначение, помогая преодолеть авитаминоз, а также укрепить иммунитет и повысить защитные функции организма.