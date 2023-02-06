Минфин России сообщил, что нефтегазовый доход бюджета сократился на 46% в январе 2023 года Фото: REUTERS

Нефтегазовые доходы бюджета России в январе 2023 года предварительно составили 426 млрд рублей и снизились относительно января прошлого года на 46%. Об этом свидетельствует информация на сайте Минфина РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки "Юралс" и сокращением объемов экспорта природного газа", - говорится в предварительной оценке исполнения бюджета за январь 2023 года.

В ведомстве отметили, что сейчас разрабатывается переход на новый ценовой индикатор российской нефти в связи с тем, что репрезентативность котировок стоимости нефти марки Urals снизилась "в качестве объективного индикатора экспортных цен".

Минфин подчеркнул устойчивость бюджета к колебаниям от нефтегазовых доходов, обеспечивающуюся за счет средств ФНБ. При этом доходы от иных экспортных единиц в федеральный бюджет по итогу января составили 931 млрд рублей, что на 28% ниже показателей 2022 года.

Вместе с тем, по предварительной оценке Минфина РФ, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. При этом объем расходов бюджета России в январе составил 3,117 трлн рублей, предварительно. Это превышает показатели 2022 года а на 59%.