Назван самый трендовый аксессуар весны 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным трендом весны этого года станут украшения с крупным жемчугом и цветами, а также массивные кольца с камнями и длинные серьги. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала модный эксперт Екатерина Храмкова, которая также заявила о необходимости присмотреться к чокерам, колье и серьгам из жемчуга.

«Казалось, что крупный жемчуг давно вне трендов … Если до этого мы активно носили неидеальные жемчужины причудливой формы, то этой весной и летом советую обратить внимание на очень крупные чокеры, колье или серьги из жемчуга», - заявила специалист, отмети, что жемчуг необязательно должен быть натуральным.

Храмкова также заявила, что весной 2023 года в году войдут украшения с цветами, которые можно будет сочетать как с классическими костюмами, так и с базовыми футболками. Она отметила, что стоит обратить внимание на длинные серьги в виде цепей или с крупным камнями, которые будут эффектно смотреться с массивными жемчужными чокерами.

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