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НовостиЭкономика6 февраля 2023 17:00

Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии, Европы и США

Так, европейским клиентам теперь саудовская нефть обойдется дороже на два доллара за баррель
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии, Европы и США

Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии, Европы и США

Фото: REUTERS

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла отпускные цены на нефть для клиентов из Азии, Европы и Соединенных Штатов.

Как передает Bloomberg со ссылкой на документы Saudi Aramco, цены для покупателей нефти из Азии выросли на 20 центров, из США – на 30 центров. Европейским клиентам арабская нефть теперь будет обходиться дороже на два доллара за баррель.

В сообщении отмечается, что это первое повышение цены на черное золото с сентября прошлого года. Основными покупателями нефти у Саудовской Аравии являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Как писал сайт KP.RU, поддержка Саудовской Аравией решения сократить с ноября добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на два миллиона баррелей в сутки в США восприняли как удар в спину от союзника. Пожалуй, впервые за более чем 70 лет саудиты так сильно ущемили американские интересы.