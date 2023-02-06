Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии, Европы и США Фото: REUTERS

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла отпускные цены на нефть для клиентов из Азии, Европы и Соединенных Штатов.

Как передает Bloomberg со ссылкой на документы Saudi Aramco, цены для покупателей нефти из Азии выросли на 20 центров, из США – на 30 центров. Европейским клиентам арабская нефть теперь будет обходиться дороже на два доллара за баррель.

В сообщении отмечается, что это первое повышение цены на черное золото с сентября прошлого года. Основными покупателями нефти у Саудовской Аравии являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Как писал сайт KP.RU, поддержка Саудовской Аравией решения сократить с ноября добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на два миллиона баррелей в сутки в США восприняли как удар в спину от союзника. Пожалуй, впервые за более чем 70 лет саудиты так сильно ущемили американские интересы.