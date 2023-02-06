Суд в Грузии отклонил требования об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья Фото: REUTERS

Тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об освобождении из заключения по состоянию здоровья. Об этом свидетельствует решение судьи Георгий Аревадзе, трансляцию с заседания которого в прямом эфире вели местные телеканалы.

"Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора", - сказал Аревадзе.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявило о "негуманном" обращение грузинских властей с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, призвав Тбилиси передать Киеву. Кроме того, в министерстве призвали международные организации публично встать "на защиту украинского гражданина".

Несколько ранее экс-президент Грузии Саакашвили перевели в реанимацию в критическом состоянии. Там ему провели дополнительные обследования, которые показали резкую потерю веса у бывшего политика.