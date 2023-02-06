Нарколог Холдин предостерег от смешивания алкоголя и лекарств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главврач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин в беседе с РИАМО предостерег смешивать алкогольные напитки между собой или с лекарственными препаратами.

«Одновременный прием смешанных алкогольных напитков оказывает негативное влияние на весь организм», - заявил эксперт, отметив, что особый вред наносится желудку и поджелудочной железе, а также печени.

Холдин заявил, что при смешивании опьянение возникает гораздо быстрее обычного, а интоксикация будет тяжелее. Отмечается головная боль и головокружение. Специалист также рекомендует отказать от спиртных напитков в период приема антибиотиков, поскольку есть риск цирроза печени, а также увеличивается нагрузка на поджелудочную.

Ранее Холдин, как писал ОТР, рассказал, что при регулярном употреблении алкогольных напитков организм начинает уставать, ухудшается настроение, появляются апатия, а также сонливость.

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