ЕС выделит около 4 млн евро на поддержку бизнеса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз выделит примерно 4 миллиона евро на оказание «консультаций» Киеву по вопросам экономической политики, а также проведения реформ и их внедрения для укрепления бизнеса на Украине. Об этом говорится в тендерной документации, с текстом которой ознакомилась Lenta.ru.

Сообщается, что данную сумму намерены перевести на консультацию Украины в сфере экономики и экономических реформ, которые будут направлены на помощь бизнесу внутри страны.

«Проект предназначен для оказания экстренной поддержки украинским учреждениям, ответственным за формирование и реализацию экономической политики, направленной на оказание эффективной помощи частному сектору страны», - сказано в публикации, где отмечается, что в первую очередь это коснется малое и среднее предпринимательство.

Ранее пресс-службы Совета Европы сообщила, что Европейский союз выделит Киеву очередной финансовый транш на 500 миллионов евро. Об этом писал телеканал «360».