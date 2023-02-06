Iltalehti: в Финляндии выразили готовность к членству в НАТО без Швеции

Финские политики обосновывают отдельное вступление в НАТО пограничным соседством с Россией Фото: REUTERS

Финляндия намерена вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия одобрят только ее заявку. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники среди ведущих политиков Финляндии.

"Приходится признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическая ситуация в Швеции совершенно иная по сравнению с нашей", - завил источник газеты, пояснив, что вопрос об отдельном вступлении в Североатлантический альянс обсуждался в ведущих кругах на прошлой неделе.

По словам источника, Финляндия должна была договориться с Турцией еще до Рождества.

"У Турции нет проблем с членством Финляндии в НАТО", - цитирует издание слова источника.

По данным опроса компании Taloustutkimus по заказу газеты Ilta-Sanomat, 53% жителей Финляндии считают, что страна должна вступить в НАТО независимо от того, ратифицирует Турция заявку Швеции или нет.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не исключает, что заявка Хельсинки на членство в Североатлантическом альянсе будет рассмотрена без привязки к Стокгольму, в случае если заявка Швеции "будет отложена на более длительный период времени".