Самолет МЧС России вылетел в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения

В аэропорту Жуковского также готовятся к вылету два самолета Ил-76 со спасателями МЧС России Фото: REUTERS

Самолет МЧС России Ан-148 со спасателями и опергруппой министерства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Турцию для содействия в ликвидации последствий землетрясения 6 февраля 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента, который сообщил, что спецборт летит в Адану.

В аэропорту Жуковского также готовятся к вылету два самолета Ил-76 со спасателями МЧС, кинологами и специальной техникой для разбора завалов и поиска людей. Они отправятся в Турцию несколько позднее.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразив ему соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в республике и предложив помощь в ликвидации последствий стихии.

Напомним, Эрдоган объявил семидневный траур из-за трагедии с землетрясением в республике, которое унесло жизни более 1600 граждан страны. Вплоть до заката солнца 12 февраля 2023 года флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен, заявил глава республики.