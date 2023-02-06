Многодетная Екатерина Климова призналась, что не может быть мамой-другом для своих детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Климова одна из самых закрытых российских актрис. Все, что касается ее личной жизни, она старается не обсуждать, а вот о детях может говорить бесконечно долго. Она многодетная мама. Старшей дочери Елизавете уже 20 лет. От актера Игоря Петренко она родила сыновей Матвея и Корнея. Старшему 16 лет, младшему – 14. А в последнем браке звезды с актером Гелой Месхи родилась дочка Белла.

Себя Екатерина называет строгой мамой, хотя палку перегибать не любит. Дети должны соблюдать субординацию, считает она и четко расставляет границы.

- Я не понимаю, что такое мама-друг, всегда должен быть определенный статус. Есть вещи, которые ребенок никогда не должен делать в присутствии родителей, – поделилась звезда с сайтом mk.ru.

Повышать голос на детей приходится редко, они сразу же понимаю, что мама на взводе и стараются исправлять свои ошибки.

- Ругаюсь я, наверное, только от какого-то бессилия, могу повысить голос. Но вообще всегда хочется договариваться с ребенком, - делится Екатерина.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ургант развлекает за границей олигархов, а Мартиросян возвращается на экраны с новым шоу (подробнее)