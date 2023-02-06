Адвокат Саакашвили заявил, что дело об освобождении экс-президента направят в Страсбургский суд

Дело об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили через два-три дня направят в ЕСПЧ Фото: REUTERS

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе сообщил, что дело об освобождении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили через два-три дня направят в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Конечно, мы это (решение городского суда Тбилиси об отказе освободить Саакашвили из заключения по состоянию здоровья) обжалуем в апелляционном суде только для того, чтобы этапы были пройдены быстро, и через два-три дня, согласно пункту 39 регламента, (дело)будет направлено в Страсбургский суд", - сказал Хачапуридзе.

Сегодня, 6 февраля 2023 года, тбилисский городской суд отклонил ходатайство адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об освобождении из заключения по состоянию здоровья. Об этом свидетельствует решение судьи Георгий Аревадзе, трансляцию с заседания которого в прямом эфире вели местные телеканалы.

Напомним, министерство иностранных дел Украины заявило о "негуманном" обращение грузинских властей с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, призвав Тбилиси передать Киеву. Кроме того, в министерстве призвали международные организации публично встать "на защиту украинского гражданина".