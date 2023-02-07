В 2023 году для маломобильных жителей появятся 168 подъемников в подъездах многоквартирных домов

сегодня каждую новостройку сдают уже оснащенной всем необходимым для маломобильных горожан Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал об установке в жилых домах специальных подъемных платформ. Их размещают в подъездах для удобства маломобильных горожан. Такие работы стали одним из важных направлений в программе по созданию в столице безбарьерной среды.

«В этом году запланирована установка 168 новых подъемников, - сообщил Бирюков. - Работы пройдут во всех округах. Больше всего платформ появится в таких округах, как Южный - 47, Юго-Западный - 24 и Северо-Западный - 20».

По его словам, сегодня каждую новостройку сдают уже оснащенной всем необходимым для маломобильных горожан. А здания, построенные много лет назад, обеспечивают подобными механизмами по заявкам. Как пояснил заммэра, вертикальные подъемные платформы ставят, если для этого есть определённые технические условия. Устройство напоминает мини-лифт, способный проезжать маршрут длиной до четырех метров.

«При отсутствии возможности для установки вертикальной платформы оборудуется подъемник наклонного типа, - уточнил Бирюков. - Эта компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу».

При этом коммунальные службы монтируют в подъезде не только саму платформу. Параллельно проводят еще некоторые работы по созданию безбарьерной среды. Например, ставят пандусы и поручни на входе в дом, а также двери с доводчиками, которые открываются дистанционно. Кроме того, подключают системы визуального и диспетчерского контроля.

С 2011 по 2022 год в столичных подъездах появились почти 1,8 тысячи подъемных платформ, добавил Бирюков.