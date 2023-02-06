Офицер ВСУ заявил, что российская армия заняла больше трети Артемовска

Офицер ВСУ Ярославский заявил, что ситуация в Артемовске остается напряженной Фото: REUTERS

Вооруженные силы России заняли больше трети Артемовска, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на офицера ВСУ Дениса Ярославского.

"Россияне заняли больше трети Бахмута... Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", - рассказал он.

Военный отметил, что ситуация в Артемовске остается напряженной.

Напомним, Артемовск на сегодняшний день пока не в оперативном окружении российских сил, об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Евгения Пригожина. Он отметил, что на сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Пригожин подчеркнул, что из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают.

Тем не менее Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, заявил, что Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными, а бои ведутся за пункт снабжения в Часов Яре. По его словам, эта дорога была последним путем снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. По колоннам ВСУ, снабжающим украинскую группировку в городе, нанесен удар, добавил советник Пушилина.