Глава Чечни Кадыров заявил, что летом в Польше пройдёт "ежегодный Марш автономии Силезии" Фото: REUTERS

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграм-канале на сообщения СМИ о возможных просьбах Польши поставить США больше вооружения.

"Я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились. Да и политическая обстановка у них сейчас сложная", - пишет Кадыров.

Вместе с тем он отметил, что летом в Польше пройдёт "ежегодный Марш автономии Силезии". В этой ситуации, считает Кадыров, полякам особенно понадобится помощь с вооружением.

"Этот регион (Силезия) заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь", - отметил лидер Чечни.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил об отказе в поставках Украине истребителей F-16, так как это привело бы к снижению собственного военного потенциала республики.

Польский президент подчеркнул, что на вооружении Польши сейчас находятся около 50 американских истребителей F-16. Кроме того, ожидаются поставки истребителей F-35 по контрактам, согласованным годами ранее. Еще Варшава готовится принять истребители из Южной Кореи по новому контракту.