Координатор Кирби заявил, что США не планирую возвращать Китаю обломки сбитого аэростата

Координатор Совета национальной безопасности Кирби отметил, что у США нет намерений возвращать обломки китайского аэростата Фото: REUTERS

США не намерены возвращать Китаю обломки сбитого аэростата. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мне неизвестно ни о каких таких намерениях или планах", - сказал он в ходе брифинга.

Напомним, Китайский аэростат, который сбили американские военные по поручению президента США Джо Байдена, вел наблюдение за стратегическими объектами на территории США. Об этом в субботу 4 февраля заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он добавил, что в Пентагоне разработали алгоритм безопасного поражения китайского аэростата, чтобы не пострадало гражданское население.

В свою очередь Министерство иностранных дел КНР в воскресенье, 5 февраля, выразило протест против действий США, в результате которых был сбит китайский метеорологический зонд.

В публикации МИД КНР указывается, что китайская сторона неоднократно уведомляла Штаты о том, что аэростат предназначен для гражданского использования.

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