Экономическая политика властей РФ не дала сбыться планам Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западным санкциям не удалось разрушить российскую экономику. Соответствующим выводом в эфире французского телеканала La Chaîne Info (LCI) поделился ведущий Давид Пюжадас, обсуждая обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

По словам журналиста, эксперты МВФ предрекли российской экономике рост в 2023 году, несмотря на все рестрикции и ограничения, введенные западными государствами. Пюжадас назвал это крайне показательным примером полной и тотальной неэффективности санкционной политики ЕС и США в отношении РФ.

«Россия не только не погрузится в рецессию, но ее рост в ближайшие два года будет выше, чем у ЕС или США», — подчеркнул журналист, отметив, что в скором времени отсутствие эффекта от санкций против России неизбежно начнут последовательно признавать и западные политики (в том числе, и самые высокопоставленные).

Ранее в США публично признали неэффективность санкций Запада и успехи российской экономики. Влиятельное американское издание The News York Times заявило, что высшее политическое руководство России смогло предпринять сразу несколько крайне эффективных шагов в экономической сфере, которые позволили полностью нивелировать влияние всех наложенных Западом жестких санкций.

Экономика РФ в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года, несмотря на жесткие антироссийские санкции, что ставит под сомнение эффективность введенных против страны рестрикций, делают вывод американские журналисты.