Экс-командующий сил НАТО в Европе Бридлав: западное оружие не поможет ВСУ в случае наступления России

Бывший военачальник НАТО дал весьма неутешительный для Киева прогноз хода СВО на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае принятия решения о масштабном наступлении российским военным командованием Украина не успеет получить тяжелые вооружения от западных союзников. Такое мнение публично высказал бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

«Сроки поставок точно не будут соответствовать [российскому] наступлению, если оно начнется», — рассказал Бридлав в интервью журналистам американского телеканала CNN. Он считает, что западное оружие и военная техника, которую страны ЕС и США обещали выделить и поставить Украине не окажут никакого влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Бридлав полагает, что ради успешной помощи Украине Западу необходимо ускорить военные поставки боевикам ВСУ. Однако он допускает, что подобные действия могут быть в итоге расценены Москвой как прямое военное вмешательство иностранных государств в конфликт на Украине, поэтому действовать ЕС, США и Североатлантическому альянсу в любом случае нужно будет крайне аккуратно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил о ведущейся США и НАТО "прокси-войне" против РФ. Прямым доказательством этого служат масштабные поставки вооружений и военной техники на Украину, осуществляемые западными государствами. Кроме того, Лавров подчеркнул, что фактически подтверждается не раз высказывавшийся тезис о том, что НАТО и "коллективный Запад" в целом готовы воевать с Россией "до последнего украинца".