Сенатор Пушков считает "политическим сном" заявление Арестовича о "корейском сценарии" для Украины

Сенатор Пушков отреагировал на громкое заявление бывшего украинского чиновника Арестовича Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает нереализуемой идею о "корейском сценарии" для Украины, которую публично озвучил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Это [идея Арестовича] - просто некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие свое место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы", - подчеркнул российский сенатор в своем официальном телеграм-канале.

Пушков акцентировал внимание на том, что, согласно идее Арестовича, Украина по итогам конфликта с РФ должна стать неким восточноевропейским аналогом Южной Кореи. Однако представить что-либо подобное в реальности на сегодняшний день (да и в обозримой перспективе) просто невозможно, заключает член Совфеда РФ.

Ранее Арестович заявил о том, что украинскому политическому руководству и военному командованию ВСУ необходимо готовиться к крайне тяжелым боевым действиям на территории Донбасса. По мнению бывшего украинского чиновника, Вооруженным силам Украины с большой долей вероятности не удастся удержать преимущество на этом участке линии боевого соприкосновения, поэтому с потерей тех или иных территории киевскому режиму и рядовым украинцам неизбежности просто придется смириться.