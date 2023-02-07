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НовостиПолитика6 февраля 2023 22:38

Сенатор Пушков считает "политическим сном" заявление Арестовича о "корейском сценарии" для Украины

По словам члена Совфеда РФ, описанный Арестовичем сценарий не реализуется
Александр КИСЛОВ
Сенатор Пушков отреагировал на громкое заявление бывшего украинского чиновника Арестовича

Сенатор Пушков отреагировал на громкое заявление бывшего украинского чиновника Арестовича

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает нереализуемой идею о "корейском сценарии" для Украины, которую публично озвучил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Это [идея Арестовича] - просто некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие свое место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы", - подчеркнул российский сенатор в своем официальном телеграм-канале.

Пушков акцентировал внимание на том, что, согласно идее Арестовича, Украина по итогам конфликта с РФ должна стать неким восточноевропейским аналогом Южной Кореи. Однако представить что-либо подобное в реальности на сегодняшний день (да и в обозримой перспективе) просто невозможно, заключает член Совфеда РФ.

Ранее Арестович заявил о том, что украинскому политическому руководству и военному командованию ВСУ необходимо готовиться к крайне тяжелым боевым действиям на территории Донбасса. По мнению бывшего украинского чиновника, Вооруженным силам Украины с большой долей вероятности не удастся удержать преимущество на этом участке линии боевого соприкосновения, поэтому с потерей тех или иных территории киевскому режиму и рядовым украинцам неизбежности просто придется смириться.