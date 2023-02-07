В Турции произошло еще одно землетрясение, информации о жертвах и пострадавших пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Центральной Турции в ночь на 7 февраля 2023 года зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,6. Информацию об этом на своем официальном сайте распространил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Число погибших и пострадавших при землетрясениях, зафиксированных в Турции 6 февраля, превысило 15 тысяч человек. Информацию об этом распространили власти страны.

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович публично сообщил о том, что Украина после окончания конфликта вполне может повторить "корейский сценарий". По мнению бывшего чиновника, вероятность того, что Киеву не удастся вернуть контроль над Донбассом, крайне велика.

Украинские военнослужащие, которые были призваны в ряды ВСУ в рамках проводящейся по решению Владимира Зеленского мобилизации, намеренно портят вверенную им военную технику и оборудование, чтобы командование не перебрасывало их на передовую.

Американские истребители F-16 следует оставить в Соединенных Штатах, а не отправлять Вооруженным силам Украины в рамках одного из пакетов военной помощи. Именно так действующий американский лидер Джо Байден объяснил свой недавний категоричный отказ направлять Киеву боевые самолеты в качестве военной помощи.

Украина и ее Вооруженные силы в настоящее время совсем не нуждаются в солдатах НАТО, так как они уже находятся на фронте в качестве наемников, заявил на пресс-конференции института AIES военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.