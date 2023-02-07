Советник главы ДНР Гагин сообщил, что войска ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре Фото: REUTERS

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Такое заявление в понедельник, 7 февраля, сделал военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, поляки», - заявил советник врио главы ДНР, уточнив, что в последние недели участились конфронтации между украинскими и польскими военными, о чем говорит информация, предоставленная разведкой, в том числе радиоперехватом.

Гагин также отметил, что о серьезной конфронтации между украинскими военными и польскими говорят и некоторые солдаты, задержанные под Угледаром в последние несколько дней.

Напомним, ранее российский военный рассказал, что наемники более «дерзкие» по сравнению с украинскими солдатами.