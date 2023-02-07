ЕС вывел из-под потолка цен нефтепродукты, сделанные из российской нефти за границей Фото: REUTERS

Европейский союз ввел два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты, что следует из разъяснений, которое опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Введенные ограничения не будут касаться продукции, которая была произведена из российской нефти за границей, а предельные цены не будут распространяться на смеси нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения.

Как заявили в Еврокомиссии, подобное смешение приводит к появлению товара с иным таможенным кодом, что в итоге будет страховать и перевозить без каких-либо преград.

Напомним, решение Европейский союза, а также «Большой семерки» и Австралии по потолкам цен на российские нефтепродукты, которые перевозятся морским путем, вступило в силу в минувшую субботу 5 февраля. Лимит стоимости на российские нефтепродукты был ранее установлен на уровне 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию - в 45 долларов за баррель.