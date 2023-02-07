Зампостпреда России при ООН назвала причину мирового кризис

Зампостпреда РФ при ООН уверена, что мировой кризис вызван стремлением Запада сохранить однополярный миропорядок Фото: REUTERS

Причиной мирового кризиса стало желание западных стран сохранить однополярный миропорядок. Такое мнение выразила заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Анна Евстигнеева на заседании Генассамблеи.

"Мир сегодня переживает глубокий системный кризис, ключевые причины которого хорошо известны, - уточнила Евстигнеева. - Они связаны со стремлением ряда государств всеми силами сохранить однополярный миропорядок и не допустить формирования новой справедливой системы международных отношений".

Дипломат подчеркнула, что отдельные игроки на международной арене пытаются вести диалог с позиции превосходства, "права сильного" и подменить международное право правилами, которые соответствуют их геополитическим интересам.

На этом фоне ООН не справляется со своей главной задачей – предотвращением конфликтов, констатировала зампостпреда РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, канцлер Германии Олаф Шольц выразил убежденность в неизбежности многополярного мира. По его словам, в будущем в мире будет существовать ряд влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке.

Многополярность мира необходима для обеспечения сотрудничества друг с другом как можно большего числа государств, уверен немецкий лидер.

Напомним, американский экономист Нуриэль Рубини выразил мнение, что доллар в течение ближайших десяти лет перестанет быть основной резервной валютой в мире. По оценке эксперта, юань составит конкуренцию американской валюте на фоне усиливающегося геополитического соперничества Соединенных Штатов и Китая.