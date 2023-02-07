Более 40 русскоговорящих гидов находятся под завалами отеля в Турции Фото: REUTERS

Группа из 43 русскоговорящих гидов-историков оказалась под завалами отеля Isias Hotel в турецком городе Адыяман. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что историки приехали туда из разных турецких университетов в рамках программы профессионального образования. На данный момент на месте проводятся спасательные работы.

Как уточняется, в Турции разрушены по меньшей мере четыре отеля - в Адыямане, Кахраманмараше, Малатье, а также Антакье. Отмечается, что двух из этих отелей были размещены спортивные команды.

АТОР заявляет, что в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных российских туристов, из которых около 25-30 тысяч - в Стамбуле, примерно 12-15 тысяч - на курортах Антальи, а остальные - на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

По предварительным данным, среди жертв, а также пострадавших из-за землетрясения на юго-востоке Турции российских граждан нет, за помощью в диппредставительства России пока никто из россиян не обращался.

Напомним, рано утром в понедельник, 6 февраля, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое привело к разрушению многих городов. Через несколько часов новое землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали в центральной части Турции. Число жертв, по последним данным, достигло 2921 человека.