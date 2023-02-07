Американка два года хранила тело умершей матери в морозильнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница американского города Чикаго в штате Иллинойс около двух лет хранила тело своей умершей матери в морозильнике, завладев ее удостоверением личности, но попала под суд. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Как сообщается, в правоохранительные органы обратилась жительница штата Кентукки, которая попросила проверить дом, где жила ее 96-летняя бабушка Реджина Михалски, поскольку та долгое время не выходила с ней на связь.

Правоохранители нашли тело женщины в морозильной камере, установленной в гараже недалеко от самой квартиры, где американка жила со своей дочерью, 69-летней Евой Брэтчер. Следователи предположили, что женщина умерла еще в марте 2021 года. Точная причина смерти на данный момент не установлена. Сообщается, что она станет известна после полной разморозки трупа и проведения вскрытия.

Брэтчер была арестована и приставлена перед судом по обвинению в сокрытии смерти матери, а также обладании удостоверением личности, полученным мошенническим путем. Судья Дэвид Келли сказал, что обвинения очень тревожны, установив залог за освобождение в размере 20 тысяч долларов.

Ранее Брэтчер была судима за подделку документов. Сейчас следователи устанавливают, пользовалась ли дочь социальными льготами своей матери.

Напомним, ранее в Великобритании судили повар-немца, который убил жену сковородкой, а труп женщины хранил в морозилке целых три года.