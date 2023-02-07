Пентагон признал, что в прошлом не смог засечь аэростаты Китая над США

Пентагон утверждает, что американские военные в прошлом не смогли засечь китайские аэростаты над США Фото: REUTERS

Американские военные в прошлом не смогли засечь китайские аэростаты, входящие в воздушное пространство Соединенных Штатов, и сейчас Пентагон разбирается с этой проблемой. Соответствующее заявление сделал глава Северного командования Вооруженных сил США Глен Ван Херк на брифинге во вторник, 7 февраля 2023 года.

"Мы не засекли эти угрозы, - признал Херк. - И это пробел в нашей системе отслеживания, в котором нам необходимо разобраться".

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел КНР призвало Вашингтон прекратить спекулировать на тему о "китайском шпионском аэростате". Такое заявление сделал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, комментируя заявления о разведывательном воздушном шаре в небе над США.

Напомним, китайское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением о том, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. В связи с этим Пекин выразил сожаления по поводу того, что воздушный шар оказался над территорией Соединенных Штатов.