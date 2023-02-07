Глава Минфина России Силуанов признался, что иногда пользуется кредитной картой

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр финансов России Антон Силуанов признался, что пользуется кредитной картой, когда не хватает средств на покупку. Соответствующее заявление прозвучало в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.

"Если я получаю зарплату, часть денег отправляю на счет депозитный в банке, а часть остается на карточке, - рассказал Силуанов. - И вот если у меня покупка, и получается больше нужно платить, чем у меня остаток на счете, то я залезаю в кредит".

Глава Минфина уточнил, что подобные ситуации возникают достаточно редко.

Как ранее писал сайт KP.RU, Антон Силуанов заявил, что доверие России к доллару как к расчетной валюте потеряно. По его словам, текущая ситуация показала, что американская валюта – "совершенно ненадежный инструмент, который могут отменить".

Напомним, Антон Силуанов прокомментировал создание цифрового рубля. по его словам, его появление достаточно перспективно, а главное "абсолютно надежно". По оценке министра, цифровой рубль будет интересен для бюджета благодаря своей прозрачности.