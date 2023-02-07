Boeing собирается уволить около двух тысяч сотрудников в 2023 году Фото: REUTERS

Американская авиастроительная корпорация Boeing собирается сократить примерно две тысячи своих сотрудников в текущем году. Об этом пишет газета The Seattle Times.

Сообщается, что в первую очередь увольнения коснется работников финансового департамента, а также отдела кадров. Сообщается, что часть функций тех, кого коснется сокращение, передадут на аутсорс индийской компании Tata Consulting Services.

Старший директор по коммуникациям корпорация Boeing Майк Фридман, комментируя предстоящие сокращения, указал на «оптимизацию рабочих процессов». «С течением времени некоторые из наших департаментов стали довольно крупными. И с этим расширением приходит бюрократия, которая делает их работу неэффективной», - заявил он.

Как передает издание, компания установила требования для менеджеров, готовящих ежегодные обзоры эффективности работы сотрудников, классифицируя 10% работников как не отвечающих ожиданиям.

Напомним, ранее о планах уволить две тысячи сотрудников сообщил PayPal, указав на экономические проблемы. Как писал сайт KP.RU, в компании отметили, что некоторые подразделения организации пострадают больше, чем другие.